التحقيق في اتهام ربة منزل زوجها وحماها بالتجسس عليها بكاميرات مراقبة في الهرم
تواصل أجهزة الأمن التحقيق في واقعة اتهام ربة منزل زوجها ووالده بزرع كاميرات مراقبة لها داخل شقتها وبغرفة نومها بدائرة قسم شرطة الهرم.
وتم تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات للتأكد من صحة الاتهام وارسالها للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.
كان قد تلقي رئيس مباحث قسم الهرم بلاغا من سيدة تتهم زوجها وحماها بمراقبتها داخل شقتها من خلال كاميرات مراقبة وأكدت الزوجة في بلاغها، أنها اكتشفت الأمر عن طريق الصدفة واستعانت بالجيران الذين تأكدوا من وجود كاميرات بالشقة وقاموا بفصلها.
ووجهت الزوجة، لهما اتهامات بوضع هذه الكاميرات وتصويرها بالصوت والصورة وبث مقاطع لها على مواقع التواصل وحررت محضرا بذلك.
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