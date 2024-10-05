الجيش اللبناني يحذر من حملة تجسس إسرائيلية، اعرف التفاصيل

حذر الجيش اللبناني، اليوم السبت، من محتوى إعلامي مشبوه نشرته إسرائيل بغرض التجسس أو تجنيد أشخاص، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء حملة القصف الإسرائيلي المكثفة على مناطق لبنانية مختلفة.

الجيش اللبناني يحذر من محتوى إعلامي مشبوه

وقال الجيش اللبناني في بيان على منصة "إكس": "يعمد العدو إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط والتطبيقات لاستدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء".

وحذر مواطنيه من محتوى قال إنه يشكل خطرا أمنيا على الوطن والمجتمع وسط مخططات العدو الإسرائيلي المستمرة ضد لبنان".

غارات جوية مدمرة بشكل رئيسي على جنوب لبنان



ومنذ 23 سبتمبر، تشن إسرائيل غارات جوية مدمرة بشكل رئيسي على جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، حيث المعقل الأساسي لحزب الله، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد أكثر من 1,2 مليون شخص.

والأسبوع الماضي، قتلت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.