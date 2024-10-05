السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني يعلن عن مبادرات لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، لدى وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، إن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، معربًا عن أمله أن تنجح هذه المبادرات.

وأضاف عراقجي، في تصريحات صحفية: "هدفي من السفر إلى دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة، وقد أجريت مشاورات مهمة للغاية مع مسؤولين في الحكومة اللبنانية في بيروت".

وتابع: "لقد كنا دائمًا على تواصل وثيق مع أصدقائنا في الحكومة السورية فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة".

وأكد الوزير الإيراني أن "القضية الأهم اليوم هي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة وهناك مبادرات في هذا المجال، وهناك مشاورات نأمل أن تؤتي ثمارها".

وكان عراقجي قد وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، قادمًا من بيروت في زيارة رسمية سيبحث خلالها التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.

 

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