الجمعة 20 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

اليونيفيل: قلقون من التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

حثت قوات "اليونيفيل" العاملة بجنوب لبنان على وقف التصعيد بعد تصاعد كبير بالأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

 وتتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني إطلاق النار منذ عام تقريبا.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لـ"رويترز" إن قوة اليونيفيل ترى "تصاعدا كبيرا في الأعمال القتالية عبر الخط الأزرق وفي جميع أنحاء منطقة عملياتها".

وأضاف: "يساورنا القلق من التصعيد المتزايد عبر الخط الأزرق ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور".

غارات جوية وتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي

وفي وقت متأخر من أمس الخميس، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية أعنف ضرباتها على جنوب لبنان خلال الصراع.

وجاء ذلك في أعقاب الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع والتي فجرت آلاف أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي “البيجر” التي يستخدمها "حزب الله"، مما أسفر عن استشهاد 37 شخصا على الأقل وإصابة آلاف آخرين.

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