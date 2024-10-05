حزب الله يقصف شركة "أتا"الإسرائيلية للصناعات العسكرية
أعلن حزب الله اللبناني، في بيان له اليوم السبت، عن قصف شركة "أتا" الإسرائيلية للصناعات العسكرية قرب سخنين، برشقة صاروخية.
عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن حزب الله عن استهداف ثكنة معاليه جولاني برشقة صاروخية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 3 أشخاص أصيبوا في دير الأسد قرب الكرمل (شمال شرق حيفا) إثر إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل.
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وأفادت مصادر إسرائيلية بهبوط مروحية إجلاء عسكرية في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.
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