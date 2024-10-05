مقتل عامل على يد والده فى سوهاج

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، القبض على مزارع قتل نجله إثر التعدى عليه.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من المستشفى المركزى، بوصول “م. ع” 21 سنة عامل، إلى المستشفى جثة هامدة، إثر إصابته بجرح في رأسه ونزيف في المخ.

بالانتقال والفحص تبين أن والد المجنى عليه مزارع، نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه ووالده بسبب كثرة مشاكله مع الجيران، وأثناء ذلك تعالى صوت الأبن على والده فأثار غضبه فأمسك المتهم بكوريك ملقى في فناء المنزل وضرب به نجله ضربه أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الحادث، واعترف بارتكاب الواقعة مشيرًا بأنه لم يقتل قتل ابنه ولكن كان يسعى الى تأديبه فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت البحث الجنائى لبيان ملابسات الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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