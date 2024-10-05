التفاصيل الكاملة لـ حادث “قنا - سوهاج”.. 4 قرارات للنيابة.. خبير مروري يكشف أسباب حوادث الطرق.. وتقرير يكشف حصيلة ضحايا “نزيف الأسفلت” فى مصر (صور)

نزيف الأسفلت لا ينتهى، وكلما اتخذت خطوات من أجهزة الدولة للحد من الحوادث على الطرق، تظهر حوادث تتحول إلى فاجعة جديدة بسبب سقوط ضحايا من بين وفيات ومصابين، واليوم السبت كان هناك فصل جديد في هذه الحوادث، والذي أدى إلى مصرع واصابة 18 شخصًا.

وشهد طريق "قنا - سوهاج " الصحراوى، حادث مروع، اليوم السبت، أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين أثر انقلاب سيارة ميكروباص بالضحايا نحو 3 مرات ثم استقر على جانب من الطريق.

حادث طريق قنا - سوهاج المروع

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا يفيد مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 100 بطريق “قنا- سوهاج”.



أسماء ضحايا حادث قنا

وتبين مصرع حمادة عبدالرحيم محمود، 41 عامًا، محمود أحمد محمد جبريل، 60 عامًا، السايح عبادي أحمد، 55 عامًا، جاد علي محمد عبدالمنعم، 60 عامًا، عرفات حسن أحمد، 60 عامًا، وأبوالقاسم إبراهيم حسن، 70 عامًا، شحات أبوالمجد محمد، 63 عامًا، إمبارك عبدربه السايح، 37 عامًا، جميعهم من مركز دشنا بمحافظة قنا.

وأصيب حمادة علي تقي، 19 عامًا، محمد مسعودي صدقي، 21 عامًا، فرج رمضان عبدالحميد، 65 عامًا، سامي حسن علي، 50 عامًا، اسماعيل عبداللطيف علي، 50 عامًا، عدلي حمدان أحمد، 35 عامًا، يوسف وهب الله فرج، 25 عامًا، محمود محمد سعد، 22 عامًا، عزت علي إبراهيم، 32 عامًا، وأحمد حسن إبراهيم، 37 عامًا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بـ 20 من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

4 قرارات للنيابة فى حادث قنا سوهاج

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين،وطلب تقرير الفحص الفنى للمرور عن سلامة المركبة.

وقال مصدر مسئول، أن جميع الضحايا من مركز دشنا وكانوا في طريقهم لمطار الغردقة لاستلام جثمان أحد أقاربهم توفي في المملكة العربية السعودية.

خبير مرورى يكشف أسباب حوادث الطرق

من جانبه أوضح اللواء أحمد هشام الخبير المروري أنه بناءً على إحصائيات مركز حوادث المرور وبعد إجراءات العديد من الدراسات أثبتت أن 80% من الحوادث بسبب العنصر البشري لعدم التزامه بقواعد وآداب المرور أعلى المحاور نتيجة للقيادة الخاطئة لتجنب تلك الكوراث و20% الأخرى بسبب الصلاحيات الفنية للسيارات أو الطقس أو صلاحية الطرق التى تسير عليها السيارات.

وأضاف مساعد الوزير الأسبق لـ"فيتو" أن ثلاث عوامل مشتركة في الحوادث المرورية وهو ما يطلق عليها المثلث وهى قائد المركبة الذي لا يلتزم بقواعد المرور مثل عدم ربط حزام الأمان أو الالتزام بالحارات المرورية المخصصة له والتخطى الخاطئ للمركبات أثناء القيادة لذلك تزيد عوامل الحوادث من إصابات وقتلى ويفاجئ باقى مرتادى الطريق بظهور مفاجئ لسيارة أمامه وهناك قواعد للتخطي يجب الالتزام بها أثناء القيادة أعلى الطريق.

واستطرد "هشام" أن العامل الآخر للحوادث وهى السيارة أعلى الطرق يقوم قائد السيارة بعدم الالتزام بحارات المرور ويسير بسرعات عالية دون الالتفات للكشف عن إطارات السيارة أو الصيانة الدورية.

طرق الحد من حوادث الطرق

لافتًا النظر إلى أن إطارات المركبات يجب فحصها وتغييرها في موعدها القانوني والانتباه إلى القراءات الموجودة على الإطارات لأن هناك كتابات موجودة عليها لكي يلتزم السائق بها تحدد العمر الافتراضى للإطارات ما بين 40 إلى 60 ألف كيلو بحسب أنواعها يتم تغييرها بمجرد انتهاء المدة المحددة لها.

وأشار مساعد الوزير الأسبق إلى أنه يجب الانتباه إلى الإطارات جيدا في حالة تغيرها لأن هناك أصحاب محلات تبيع الإطارات القديمة للمواطنين وفى حالة تركيبها بالسيارة تعرض حياتك للخطر مشددا على أن هناك ضغطًا للإطار وتعبئته وتاريخ الصلاحية له توقيت معين من الانتهاء ويجب تغييره وفي حالة وجود أي خدوش عليها لا يظهر التاريخ لا بد من تغييره لأن هناك مواد كيمياوية يتم تصنيعه منها تنتهي فى وقت معين تؤدى إلى وقوع كوارث مرورية.

وشدد الخبير المروري، على قائدي المركبات الانتباه إلى الإطار عندما يكون أقل ضغطًا يسبب انفجارا أكبر أثناء القيادة وانقلاب السيارة لأن معدل الاحتكاك كلما اقترب من الأرض يتسبب فى توليد طاقة أكثر بمجرد السير على الطرق ينفجر الاطار كما أن استخدام الثلاث مرايات للسيارة أثناء القيادة تستخدم جيدا حتى لا يتم الانحراف أعلى الطريق على المركبات الأخرى لذلك يكون العامل البشري المسبب الرئيسي للحوادث المرورية.

وأوضح مساعد الوزير الأسبق أن إدارة المرور خلال الفترة الماضية استعانت بأجهزة لاسكلية لإبلاغ سيارات الإسعاف بوجود حادث مرورى فى مكان محدد حتى يتم الانتقال إليها بشكل سريع ولمنع تلك الحوادث المرورية يجب تغيير قانون المرور بعمل نظام نقاط سوداء معينة للسائق بمجرد ارتكاب حوادث أو أى أخطاء يتم عمل مخالفة مرورية منها القيادة بسرعات جنونية أو السير عكس الاتجاه وبمجرد أن تنتهي تلك النقاط يتم وقف الرخصة وفى حالة القيادة بدون الرخصة يتم تنفيذ الحبس الوجوبي له حتى يتم الحد من الحوادث المرورية.

واستطرد أنه يجب أن لا يحصل أى شخص على رخصة قيادة سوا بعدما يحصل على شهادة متعمدة من مدارس للقيادة معترف بها ومعتمدة لأن هناك مدارس موجودة في الدول العربية لمدة 3 شهور تقوم بتعليم قائد السيارة بقواعد وآداب المرور وتعلم ثقافة القيادة السليمة ويمنع تماما تعلم القيادة في المدارس المتواجدة حاليًّا لأنها غير مؤهلة لتعليم قائدى السيارات للقيادة لافتا النظر إلى أن هناك بنودًا في قانون المرور 2008 يجب تطبيقها الآن وهي وجود محدد للسرعات داخل المركبات وخاصة السيارات النقل الثقيل لتقلل من الحوادث لأن تلك المحددات أثبتت كفاءتها.

وطالب مساعد الوزير الأسبق بتركيب مسجل اللحظي للأحداث بداخل سيارات النقل الثقيل أو المركبات الأخرى لها الذى يقوم بتسجيل جميع اللحظات التي تحدث مع السائقين أثناء القيادة منها عندما يرتكب أى مصادمة أو يسير على مدار يوم كامل مثل السيارات التي تتواجد على الطرق المؤدية للصعيد كما يكون من خلال المسجل يقوم الضابط المتواجد أعلى الطريق يقوم بالتفتيش عليه كما طالب بتركيب رادارات أعلى الطرق لتحديد السرعات المخصصة للسيارات أعلى الطرق وإلزام سائقي السيارات بالسرعات المحددة لمنع وقوع الحوادث المرورية.

تقرير يكشف حصيلة حوادث الطرق فى مصر

فيما كشف تقرير عن حجم ضحايا الطرق، عام 2023، وبلغ عدد المتوفين من حوادث الطرق سجل 5861 متوفى عام 2023، بينما كان 7762 العام السابق له 2022، بنسبة تراجع بلغت نحو 24.5٪، وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات خلال نفس الفترة، حيث بلغ 718 متوفى بينما كان أقل عدد وفيات فى محافظة شمال سيناء نحو 18 متوفى عام 2023.

وتشير بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن شهرى يناير وأبريل كانا أعلى شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق، حيث بلغا 540 متوفى بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور.

وبلغ 431 متوفى عام 2023، وبلغ عدد وفيات الذكور 4902 متوفى بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفى عام 2023، وبالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد متوفين فى الفئة العمرية "-15" بعدد 1409 متوفى ويليه فئة "-35" بعدد 891 متوفى، بينما أقل عدد كان فئة "أقل من 5 سنوات" بعدد 291 متوفى عام 2023.



وكان متوفو حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق "المار بالطريق" فى المرتبة الأولى بعدد 2199، يليها "السائق" بعدد 1442 متوفى عام 2023، وبلغ معدل القسوة "عدد الوفيات لكل 100 مصاب" 8.3 متوفى عام 2023 مقابل 13.9 متوفى عام 2022 بنسبة انخفاض 40.3%.

وبلغ معدل "متوفى/ 100 ألف نسمة" 5.6 متوفى عام 2023 مقابل 7.5 متوفى عام 2022، بنسبة انخفاض 25.3%، وبلغ عدد حوادث القطارات "مسئولية الهيئة ومسئولية الغير" 181حادثة عام 2023 مقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات "مسئولية الهيئة ومسئولية الغير" على مستوى المناطق فى منطقة "الوسطى" بعدد 45 حادثة، وأقل عدد فى منطقة "شرق دلتا" بلغ 20 حادثة.