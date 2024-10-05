فؤاد السنيورة: الولايات المتحدة تمتلك مفتاح وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان
قال رئيس وزراء لبنان الأسبق، فؤاد السنيورة، اليوم السبت: "إن هناك حاجة ملحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد".
السنيورة: الضحايا الحقيقيون للعــدوان الإسرائيلي من المدنيين
وأضاف فؤاد السنيورة: "أن الضحايا الحقيقيون للعدوان الإسرائيلي الآن من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين والمواقف الأمريكية مائعة فيما يخص العدوان الإسرائيلي".
وتابع: "الولايات المتحدة تمتلك المفتاح الحقيقي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ويجب الإسراع في تخليص لبنان من أزمته الراهنة".
حزب الله تحول إلى جيش بدلا من جبهة مقاومة
واستطرد: "يجب أن يعود حزب الله للدولة لكن بشروطها"، مشيرا إلى أن حـزب الله تحول في السنوات الماضية إلى جيش بدلا من جبهة مقاومة.
وأكد فؤاد السنيورة أن حزب الله نجح خلال اليومين الماضيين في التصدي للاجتياح البري الإسرائيلي.
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