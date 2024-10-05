السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فؤاد السنيورة: الولايات المتحدة تمتلك مفتاح وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

فؤاد السنيورة، فيتو
فؤاد السنيورة، فيتو

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق، فؤاد السنيورة، اليوم السبت: "إن هناك حاجة ملحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد".

السنيورة: الضحايا الحقيقيون للعــدوان الإسرائيلي من المدنيين 

وأضاف فؤاد السنيورة: "أن الضحايا الحقيقيون للعدوان الإسرائيلي الآن من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين والمواقف الأمريكية مائعة فيما يخص العدوان الإسرائيلي".

وتابع: "الولايات المتحدة تمتلك المفتاح الحقيقي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ويجب الإسراع في تخليص لبنان من أزمته الراهنة".

حزب الله تحول إلى جيش بدلا من جبهة مقاومة 

واستطرد: "يجب أن يعود حزب الله للدولة لكن بشروطها"، مشيرا إلى أن  حـزب الله تحول في السنوات الماضية إلى جيش بدلا من جبهة مقاومة.

وأكد فؤاد السنيورة أن حزب الله  نجح خلال اليومين الماضيين في التصدي للاجتياح البري الإسرائيلي.

txt

المبعوث الأمريكي في بيروت: لم نعطِ الضوء الأخضر للعملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان

txt

3 مصابين بالجليل إثر قصف صاروخي من لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حزب الله لبنان فؤاد السنيورة إسرائيل

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف ثكنة معاليه جولاني برشقة صاروخية

3 مصابين بالجليل إثر قصف صاروخي من لبنان

المبعوث الأمريكي في بيروت: لم نعطِ الضوء الأخضر للعملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على وولفرهامبتون 4-2 في الشوط الأول

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

عناد بين أعضاء مجلس الإدارة، شوقي غريب يكشف كواليس أزمة التعاقد مع الإسماعيلي

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

منوعات

المزيد

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

المزيد
الجريدة الرسمية