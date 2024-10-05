السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2036 شهيدا

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2036 شهيدا و9653 مصابا منذ الثامن من أكتوبر.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت لجنة إدارة الكوارث اللبنانية، إن هناك أكثر من 200 ألف نازح في الشمال وعكار.

 

الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة تقدر بنحو 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

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فؤاد السنيورة: الولايات المتحدة تمتلك مفتاح وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

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جيش الاحتلال يزعم اغتيال الذراع التنفيذية لحماس في لبنان

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