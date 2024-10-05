غدا، افتتاح مركز لتحفيظ القرآن الكريم في الإسماعيلية (صور)

أعلن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة مسجد الإسماعيلى الشهير بمسجد “ المطافى”، في محافظة الإسماعيلية عن افتتاح المبنى الجديد لمركز تحفيظ القرآن الكريم رقم ٢ بالمسجد غدا الأحد الموافق السادس من أكتوبر بعد صلاة العصر.

محتويات مبنى تحفيظ القرآن

وأشار عبد المنعم إلى أن المبنى يضم العديد من القاعات الدراسية الحديثة المجهزة بكافة سبل الراحة للطلاب والمعلمين، وكافة المستلزمات والأدوات التعليمية اللازمة للدلرسين بالمركز الذى يضم عدد ١٢ قاعة مجهزة على أعلى مستوى وتسع كل قاعة منهل لمحو ٥٠ من الدارسين بالمركز.

مركز تحفيظ القرآن الكريم بمسجد المطافي، فيتو

مركز تحفيظ القرآن الكريم بمسجد المطافي، فيتو

إقامة مركز التحفيظ بالجهود الذاتية

وأقيم المركز بالجهود الذاتية من رواد مسجد المطافي ومجلس إدارته.

مركز تحفيظ القرآن الكريم بمسجد المطافي، فيتو

مركز تحفيظ القرآن الكريم بمسجد المطافي، فيتو

وكل صعيد أخر كان قد استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية.

مركز تحفيظ القرآن الكريم بمسجد المطافي، فيتو

مركز تحفيظ القرآن الكريم بمسجد المطافي، فيتو

وهنأ وزير الأوقاف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية على ثقة فضيلة الإمام الأكبر وتعيينه أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية، مؤكدًا أن هذا الاختيار صادف أهله؛ سائلًا الله تبارك وتعالى أن يوفقه في أداء هذه الأمانة الكبيرة، وأن يسدد خطاه في أداء رسالته.

الأزهري يؤكد دعم وزارة الأوقاف للمحاور السبعة الشاملة لمجمع البحوث الإسلامية

وأكد وزير الأوقاف دعم وزارة الأوقاف للمحاور السبعة الشاملة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان، بما يجسد اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ببناء الإنسان المصري.

وأضاف وزير الأوقاف أنه على أتم الاستعداد لدعم هذه المحاور والتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية في تنفيذها من خلال تعزيز القوافل الدعوية للمناطق الأكثر احتياجًا وإطلاق الحملات التوعوية؛ لتوعية الشباب بأهمية مواجهة الظواهر السلبيَّة.

من جانبه وجه أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الشكر لوزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن التعاون بين أبناء المؤسسة الدينية مستمر وممتد.

وأشار أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إلى أن المحاور السبعة الشاملة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تتعاضد مع المحاور الاستراتيجية الأربعة لوزارة الأوقاف لتحقيق ما نصبوا إليه ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ