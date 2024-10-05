محافظ الإسماعيلية يتابع حملة إزالة أماكن النباشين (صور)

أكرم يوجه بتطوير وتجميل كافة المراكز والمدن والأحياء وإزالة أوكار النباشين التي تروع المواطنين

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية لإزالة أماكن النباشين بمدينة الإسماعيلية.





حملة مكبرة بحي أول

نفذت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية لحي أول وثان مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة مكبرة لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

إجمالى الإزالات

وتم رفع ٢٠ حالة من نطاق "ميدان الممر، الكمبراتيف، أمام مقر قسم أول القديم، أمام مديرية التموين"، إلى جانب إزالة ورفع المخلفات بواسطة سيارات الأحياء.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النباشين

وأشارت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة ومنع عودتهم مجددًا، وقيام الوحدات المحلية بهدم أوكار النباشين بجوار الصناديق طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

توجيهات بالاهتمام بالتجميل والتطوير

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ، بضرورة تجميل وتطوير كافة المراكز والمدن والأحياء وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وذلك من خلال رفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

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