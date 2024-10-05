السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أكرم يوجه بتطوير وتجميل كافة المراكز والمدن والأحياء وإزالة أوكار النباشين التي تروع المواطنين

محافظ الإسماعيلية يتابع حملة إزالة أماكن النباشين (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال  الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية لإزالة أماكن النباشين بمدينة الإسماعيلية.  

غدا، افتتاح مركز لتحفيظ القرآن الكريم في الإسماعيلية (صور)

تلقت 40 طعنة نافذة، محافظ الإسماعيلية يطمئن على مفتشة تموين بعد تماثلها للشفاء


 

حملة مكبرة بحي أول 

نفذت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية لحي أول وثان مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة مكبرة لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

إجمالى الإزالات

وتم رفع ٢٠ حالة من نطاق "ميدان الممر، الكمبراتيف، أمام مقر قسم أول القديم، أمام مديرية التموين"،  إلى جانب إزالة ورفع المخلفات بواسطة سيارات  الأحياء. 

جانب من الحملة،فيتو

 

جانب من الحملة،فيتو

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النباشين 

وأشارت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة ومنع عودتهم مجددًا، وقيام الوحدات المحلية بهدم أوكار النباشين بجوار الصناديق طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

 

توجيهات بالاهتمام بالتجميل والتطوير 

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ،  بضرورة تجميل وتطوير كافة المراكز والمدن والأحياء وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وذلك من خلال رفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.  

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية الاشغالات التعديات التطوير والتجميل النظافة النباشبن أماكن النبش بالمدينة

مواد متعلقة

غدا، افتتاح مركز لتحفيظ القرآن الكريم في الإسماعيلية (صور)

تلقت 40 طعنة نافذة، محافظ الإسماعيلية يطمئن على مفتشة تموين بعد تماثلها للشفاء

محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة التضامن بمبادرة "بداية" وحملات طرق الأبواب (صور)

تنفيذ 12 حالة إزالة فورية لتعدِّيات بالبناء المخالف في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

في يومهم العالمي، وزير التعليم يزف خبرا سارا للمعلمين

زغلول صيام يكتب: القصة مش (قندوسي) وبس.. ده في الأهلي والزمالك وبيراميدز وباقي الأندية حكاوي يشيب لها الولدان!

الأهلي يستعد لإعلان نتيجة التحقيقات مع القندوسي

اللواء سمير فرج يكشف موعد الرد الإسرائيلي على إيران والسيناريوهات المتوقعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

وزير الرياضة يزور منزل محمد صلاح في الغربية (صور)

موعد أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

منوعات

المزيد

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

كيف يحدث الاعتدال الخريفي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية