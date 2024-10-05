أكذوبة "مقلاع داود" العصا السحرية لإسرائيل، الاحتلال يزعم أنها المنظومة الدفاعية الأقوى في العالم، ويدعي تفوقه على نظام "باتريوت" الأمريكي، والهجمات الإيرانية على تل أبيب تكشف الحقيقة

كشفت الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء على الجبهة اللبنانية أو اليمنية أو العراقية أكذوبة منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، والتي كانت تدعي تل أبيب بأنها الأقوى على مستوى العالم.

ونجحت صواريخ حزب الله والحوثيين والمقاومة العراقية وإيران في اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية بما فيها منظومة مقلاع داود، والقبة الحديدية التي كانت تدعي إسرائيل أنها أقوى من منظومة باتريوت الأمريكية.

فما هي منظومة مقلاع داود وقدراتها؟

سمي "مقلاع داوود" بهذا الاسم، نسبة إلى القصة التوراتية التي ذكرت أن نبي الله "داوود" استخدم المقلاع لقتل "جالوت" العملاق بالحجارة، كما جاء في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتم تصميم منظومة مقلاع داود للدفاع الجوي كبديل يحل محل نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" لدى الجيش الإسرائيلي، بحسب مواقع متخصصة في الشؤون العسكرية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داوود" يتميز بمدى اشتباكه "الأطول" بنحو 100 كيلومتر مقارنة بنظام "باتريوت".

قدرات منظومة مقلاع داود للدفاع الجوي

ويتألف نظام مقلاع داود من ثلاثة مستويات، كل منها مصمم للتعامل مع التهديدات من مسافات مختلفة، بحسب موقع "إسرئيل 21 سي" المعني بالتطور التكنولوجي في إسرائيل.

ويشكل "مقلاع داوود" "المستوى المتوسط" من مستويات أنظمة الدفاع الإسرائيلية المتعددة، فهو المرحلة الدفاعية الأعلى في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بعد نظام "القبة الحديدية".

وصُمم "مقلاع داوود" لاعتراض الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، وكذلك الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، في حين تكمن قدرة "القبة الحديدية" الدفاعية على إيقاف الصواريخ قصيرة المدى ونيران المدفعية.

منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية

وتم تطوير "مقلاع داوود" بواسطة شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، وكذلك شركة "رايثيون"، وهي شركة أمريكية كبرى للصناعات العسكرية، وبدأ استخدامه فعليًا عام 2017 وفق موقع "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي.

ويعرف مقلاع داوود أيضًا باسم "العصا السحرية" وهو نظام مصمم لمواجهة الصواريخ والقذائف التي تُطلق على مدى يتراوح بين 25 إلى 186 ميلًا (40 إلى 300 كيلومتر).

يتكون مقلاع داوود الاعتراضي من مرحلتين مع أنظمة توجيه أمامية وخلفية تمكنه من الأداء بشكل فعال، بحسب موقع وزارة الدفاع.

وبحسب موقع "ميسيل ثريت" المعني بالصواريخ، فإن "مقلاع داوود" يتألف من وحدة إطلاق الصواريخ، ورادار للتحكم من طراز ELM-2084، ومحطة تشغيل، وصاروخ اعتراضي من طراز "ستانر".

أما بالنسبة لوحدة الإطلاق فهي عبارة عن نظام إطلاق عمودي مثبت على مقطورة. ويمكن لكل وحدة أن تحمل ما يصل إلى 12 صاروخًا.

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