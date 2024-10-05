إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران
أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران، وذلك ردا على هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.
هجوم كبير على إيران
وقالت صجيفة "هآرتس" نقلا عن الجيش الإسرائيلي: "نستعد لهجوم كبير في إيران"، فيما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا، مشيرة إلى أن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت.
الهجوم الصاروخي الإيراني
ونقل موقع "واللا" عن مصادر بالجيش الإسرائيلي زعمها أن منظومات الدفاع الجوي أثبتت فعاليتها خلال الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرة إلى أن الجيش يستعد لشن هجوم على إيران وسيكون جديا ومهما وليس حدثا ثانويا.
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