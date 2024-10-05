السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران، وذلك ردا على هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.

هجوم كبير على إيران

وقالت صجيفة "هآرتس" نقلا عن الجيش الإسرائيلي: "نستعد لهجوم كبير في إيران"، فيما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا، مشيرة إلى أن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت.

 

الهجوم الصاروخي الإيراني

ونقل موقع "واللا" عن مصادر بالجيش الإسرائيلي زعمها أن  منظومات الدفاع الجوي أثبتت فعاليتها خلال الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرة إلى أن الجيش يستعد لشن هجوم على إيران وسيكون جديا ومهما وليس حدثا ثانويا.

الخارجية الأمريكية تعلن موعد وأهداف الرد الإسرائيلي على إيران

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخطط لهجوم قوي على إيران قريبا بالتنسيق مع واشنطن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني إسرائيل الهجوم الصاروخي الإيراني

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية تعلن موعد وأهداف الرد الإسرائيلي على إيران

وزير الخارجية الإيراني يعلن عن مبادرات لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة

تمرد قوات الاحتلال على حدود لبنان: القيادات غير مهتمة بحمايتنا

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخطط لهجوم قوي على إيران قريبا بالتنسيق مع واشنطن

الأكثر قراءة

دفاع ضحية إمام عاشور: أطالب بتعديل القضية من الضرب إلى استعراض القوة

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

الموت يفجع الإعلامية بوسي شلبي

البراءة للمتهمين بتسريب امتحانى الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة

مفاجأة فى سعر طن القمح وهذه أسعار الدقيق بالأسواق

مصدر بالأهلي: قيد معلول بالميركاتو الشتوي سيكون في هذه الحالة فقط

"عاشق" يحافظ على صدارة الإيرادات بالسينمات قبل عرضه بالمنصات الرقمية

منوعات

المزيد

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

المزيد

انفوجراف

أقوال فرد أمن مول شهير بالشيخ زايد ضد لاعب الأهلي إمام عاشور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

تفسير حلم المشي في الصحراء بالمنام وعلاقته بالرغبة في هجر المحيطين

المزيد
الجريدة الرسمية