بصواريخ كروز متطورة، المقاومة العراقية تقصف أهدافا جديدة في إسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها قصفت هدفين إسرائيليين بصواريخ "الأرقب".

عمليات المقاومة العراقية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وجاء في بيان المقاومة العراقية: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بصواريخ الأرقب "كروز مطور" هدفين الأول في ضواحي حيفا شمالا، والثاني في جنوب أراضينا المحتلة".

وبالأمس الجمعة، نفذت المقاومة العراقية هجوما على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان باستخدام طائرات مسيرة متطورة، أسفر عن مقتل وإصابة 27 جنديا.

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