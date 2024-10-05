حزب الله يستهدف ثكنة معاليه جولاني برشقة صاروخية

أعلن حزب الله، اليوم السبت، استهداف ثكنة معاليه جولاني برشقة صاروخية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق من اليوم قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 3 أشخاص أصيبوا في دير الأسد قرب الكرمل (شمال شرق حيفا) إثر إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل.

إصابة 38 جنديا إسرائيليا في 24 ساعة خلال اشتباكات مع حزب الله

وأفادت مصادر إسرائيلية بهبوط مروحية إجلاء عسكرية في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

يأتي ذلك بينما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 38 من جنوده خلال 24 ساعة، وسط اشتباكات مستمرة مع حزب الله اللبناني.

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران، وذلك ردا على هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.

وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن الجيش الإسرائيلي: "نستعد لهجوم كبير في إيران"، فيما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا، مشيرة إلى أن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت.