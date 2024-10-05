إعلام عبري: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن هجوم على إيران
ذكرت القناة الـ13 العبرية، في تقرير لها اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن الدخول البري للبنان هدفه تطهير المنطقة من البنية التحتية الهجومية لحزب الله.
جيش الاحتلال يستعد لعمل مهم ضد إيران
وقالت القناة العبرية في تقريرها: "جيشنا يستعد لعمل مهم ضد إيران ونتوقع تعاونا من حلفائنا، والغرب أدرك أننا مصممون على الرد على إيران".
وكشفت تقارير إعلامية، عن موافقة الكابينت الإسرائيلي على مهاجمة إيران، ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران مؤخرا ضد أهداف في تل أبيب.
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