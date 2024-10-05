3 مصابين بالجليل إثر قصف صاروخي من لبنان

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 3 أصيبوا في دير الأسد قرب الكرمل (شمال شرق حيفا) إثر إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل.

إصابة 38 جنديا إسرائيليا في 24 ساعة خلال اشتباكات مع حزب الله

أفادت مصادر إسرائيلية بهبوط مروحية إجلاء عسكرية في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

يأتي ذلك بينما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 38 من جنوده خلال 24 ساعة، وسط اشتباكات مستمرة مع حزب الله اللبناني.

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران، وذلك ردا على هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.

وقالت صجيفة "هآرتس" نقلا عن الجيش الإسرائيلي: "نستعد لهجوم كبير في إيران"، فيما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا، مشيرة إلى أن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت.