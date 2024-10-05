مشروع الهدف يستضيف معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة ميكالي

منتخب 2005، يستضيف مركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخب الشباب مواليد 2005، المقرر انطلاقه غدا الأحد 6 أكتوبر، والذي يأتي ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

أول معسكرات منتخب الشباب تحت قيادة ميكالي

وحدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، غدا الأحد 6 أكتوبر، موعدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

معسكر منتخب 2005 غدا سيكون الأول للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد روجيرو ميكالي، الذي تولى المهمة رسميا قبل أيام قليلة، خلفا للمدير الفني السابق وائل رياض الذي تولى منصب المدير الفني لمنتخب مواليد 2010.

منتخب الشباب موالليد 2005، فيتو

وائل رياض يسلم ميكالي تقريرا وافيا عن لاعبي منتخب 2005

وعقد روجيريو ميكالي المدير الفنى لمنتخب الشباب، جلسة مع وائل رياض المدير الفني السابق لمنتخب 2005، سلم خلالها الأخير الخواجة تقارير مفصلة عن لاعبى منتخب الشباب، وذلك قبل انطلاق معسكر الفريق الأحد المقبل استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.

مشروع الهدف، فيتو

جمال علام يجتمع مع ميكالي ومعاونيه

عقد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومعاونيه بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأفراد الجهاز المعاون.

تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لمنتخب 2005

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد كالتالي: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.هاجد العنتبلى طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.