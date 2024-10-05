السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مشروع الهدف يستضيف معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة ميكالي

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب 2005، يستضيف مركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخب الشباب مواليد 2005، المقرر انطلاقه غدا الأحد 6 أكتوبر، والذي يأتي ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

أول معسكرات منتخب الشباب تحت قيادة ميكالي

وحدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، غدا الأحد 6 أكتوبر، موعدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

معسكر منتخب 2005 غدا سيكون الأول للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد روجيرو ميكالي، الذي تولى المهمة رسميا قبل أيام قليلة، خلفا للمدير الفني السابق وائل رياض الذي تولى منصب المدير الفني لمنتخب مواليد 2010.

منتخب الشباب موالليد 2005، فيتو

وائل رياض يسلم ميكالي تقريرا وافيا عن لاعبي منتخب 2005

وعقد روجيريو ميكالي المدير الفنى لمنتخب الشباب، جلسة مع وائل رياض المدير الفني السابق لمنتخب 2005، سلم خلالها الأخير الخواجة تقارير مفصلة عن لاعبى منتخب الشباب، وذلك قبل انطلاق معسكر الفريق الأحد المقبل استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.

مشروع الهدف، فيتو

جمال علام يجتمع مع ميكالي ومعاونيه

عقد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومعاونيه بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأفراد الجهاز المعاون.

تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لمنتخب 2005

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد كالتالي: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.هاجد العنتبلى طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

منتخب 2005 مركز المنتخبات الوطنية مشروع الهدف منتخب الشباب مواليد 2005 امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة ميكالي

مواد متعلقة

موعد أول معسكر لمنتخب 2005 تحت قيادة ميكالي استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب الشباب، ويتفق على تفاصيل المرحلة المقبلة (صور)

120 ألف دولار شهريا قيمة فاتورة التعاقد مع ميكالي لقيادة منتخب 2005

بفرمان وزير الرياضة، ميكالي في القاهرة الأحد لتوقيع عقود تدريب منتخب 2005

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على وولفرهامبتون 4-2 في الشوط الأول

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

عناد بين أعضاء مجلس الإدارة، شوقي غريب يكشف كواليس أزمة التعاقد مع الإسماعيلي

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

منوعات

المزيد

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

المزيد
الجريدة الرسمية