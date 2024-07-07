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ثقافة وفنون

مسلسل مفترق طرق الحلقة 22، عمر في أزمة كبرى بعد وفاة الشاهد في قضيته

أبطال مفترق طرق،
أبطال مفترق طرق، فيتو

دارت أحداث مسلسل مفترق طرق الحلقة 22 حول أميرة التي تحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الشبهات فيما يتعلق بعلاقتها بيحيى، وحتى لا تكون في نظرها هي شخصيا امرأة خائنة.

وتواجه أميرة موكلها عامر نجاتي بمعرفتها بأنه يعاني من أزمة صحية، وأعترف أنه في بدايات مرض قد يتحول فيما بعد إلى مرض الزهايمر، وطلب منها ألا يعلم أحد بالأمر ورفض حتى أن تستخدم أميرة هذه المعلومة لنفي ارتكابه جريمة القيادة تحت تأثير الكحول، ويطلب من أميرة عدم الإفصاح عن الأمر فوافقت بشرط عدم إتمام صفقة الشراكة مع مكتب واصف وعلام.

وخلال الحلقة يحاول عمر التقرب من أميرة ولكنها لا تتجاوب معه وتستغل العمل للمكوث به أكبر وقت ممكن.

تفاصيل مسلسل مفترق طرق الحلقة 22 

وشهدت أحداث مسلسل مفترق طرق الحلقة 22  وفاة لاعب شاب في إحدى المستشفيات التي يتولى مكتب واصف وعلام قضاياها، وذهبت أميرة في الليل لمتابعة تداعيات هذا الحادث الذي تعرض له اللاعب الشاب ولكنه يتوفاه الله وسط حزن أسرته ويتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستغل منة ثقة زياد وتحاول من خلاله معرفة تفاصيل تخص علاقة هنا بشخص جديد غير نادر ويساعدها زياد دون قصد ومدها بالمعلومات التي تحتاجها.

وخلال الحلقة يعلم عمر أن عزت الشاهد في قضيته قد انتحر، ولكنه شك مع الوقت بوجود شبهة قتل في جريمة عزت وزادت أميرة من شكوكه بعدما أخبرته بأن عامر نجاتي أخبرها أنه كان يجلس مع مجموعة من الأشخاص المهمين وأخبروه أنه تمت “قراءة فاتحة” عمر وأنه لن يحصل على البراءة.

ويطلب عمر من أميرة أن تحاول إيجاد حل للقضية من خلال زوجة نجيب أبو الحسايب، وطلبت هي منه مهلة للتفكير.

أيام عرض مسلسل مفترق طرق

 مسلسل  مفترق طرق  مكون من ٤٥ حلقة يتم عرض ٤ حلقات منه في الأسبوع وذلك من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة ١٢ بتوقيت مصر والسعودية.

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