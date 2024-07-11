الميرمية، للوقاية من الزهايمر وصحة البشرة والشعر



فوائد الميرمية، تعرف الميرمية على أنها نبات عشبي معمر ينتمي إلى الفصيلة الشفوية. تتميز بأوراقها الخضراء المائلة إلى الرمادي ذات الرائحة العطرية القوية، وأزهارها الزرقاء أو البنفسجية التي تظهر في فصل الصيف.



تُعد الميرمية نباتًا أصليًا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وقد استخدمت منذ القدم في العديد من الحضارات لأغراض طبية وعلاجية ودينية.



أهم فوائد الميرمية لصحة الجسم



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الميرمية لصحة الجسم عديدة، لما تحتوي عليه من العديد من المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات اكسدة قوية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



الميرمية



تعزيز القدرات العقلية والوقاية من الزهايمر:

تحتوي الميرمية على مركب الثوجون (Thujone) الذي يحفز إفراز النواقل العصبية من نوع (GABA) والسيروتونين،

مما يساعد على زيادة التركيز، وتحسين العمليات الذهنية واليقظة والقدرات العقلية وعملية التفكير.

كما تقوي الذاكرة، وتعزز عمل الحواس عند تناولها عن طريق الفم.

أظهرت بعض الدراسات أن الميرمية قد تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر

وتحسين وظائف الدماغ لدى كبار السن.



مضاد للالتهابات والحساسية:

تمتلك الميرمية خصائص مضادة للالتهابات،

مما قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل والتهاب العضلات.

كما أنها تحتوي على مضادات الهيستامين،

والتي قد تساعد في تخفيف أعراض الحساسية مثل سيلان الأنف والعطس والحكة.



تعزيز صحة القلب وخفض الكولسترول:

أظهرت بعض الدراسات أن الميرمية قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

كما أنها قد تساعد في تنظيم ضغط الدم.



تعزيز صحة الجلد:

تحتوي الميرمية على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من التلف

الناتج عن الجذور الحرة.

كما قد تساعد الميرمية في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والصدفية.



تعزيز المناعة وتقويتها:

تحتوي الميرمية على فيتامين C

ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

كما قد تساعد الميرمية في مكافحة العدوى البكتيرية والفيروسية.



علاج مشكلات الطمث وأعراض سن اليأس:

أظهرت بعض الدراسات أن الميرمية قد تساعد في تخفيف أعراض سن اليأس

مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي واضطرابات النوم.

كما قد تساعد الميرمية في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف آلامها.



فوائد الميرمية

فوائد الميرمية للشعر:



تُعرف الميرمية منذ القدم بفوائدها المتعددة للصحة والجمال، ومن بين هذه الفوائد تألقها في مجال العناية بالشعر. إليك بعض فوائد الميرمية للشعر:



تعزيز نمو الشعر:

تُحفز الميرمية الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يُغذي بصيلات الشعر ويُعزز نموها.

تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تُقاوم الجذور الحرة التي تُسبب تلف بصيلات الشعر.

تُساعد في علاج تساقط الشعر وتُقلل من فرص الإصابة بالصلع.



علاج قشرة الرأس:

تُمتلك الميرمية خصائص مضادة للفطريات التي تُسبب قشرة الرأس.

تُساعد على تنظيف فروة الرأس من الأوساخ والزيوت الزائدة.

تُخفف من الحكة والالتهابات في فروة الرأس.



ترطيب الشعر:

تُرطب الميرمية الشعر وتُعالج الجفاف والتجعد.

تُعطي الشعر لمعانًا وحيوية.

تُحسّن من ملمس الشعر وتجعله أكثر نعومة.



تغميق الشعر:

تُستخدم الميرمية كصبغة طبيعية للشعر، حيث تُساعد على تغميق لون الشعر وتغطية الشيب.

تُعطي الشعر لونًا بنيًّا غنيًّا.

تُحسّن من صحة الشعر وتُقوّيه.



تصفيف الشعر:

تُستخدم الميرمية كبديل طبيعي لمُثبّت الشعر.

تُساعد على تصفيف الشعر بشكلٍ أفضل وتُعطي الشعر حجمًا.

تُحافظ على تسريحة الشعر لفترةٍ أطول.

