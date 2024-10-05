وصول شحنة مساعدات مصرية إلى مطار بيروت

أعلن السفير المصري في لبنان، علاء موسى، اليوم السبت، عن طائرة مساعدات مصرية محملة بمواد طبية وإغاثية تصل إلى مطار بيروت.

وصول مساعدات مصرية إلى لبنان

وقال السفير علاء موسى: "إن الأيام المقبلة ستشهد وصول طائرات أخرى محملة بالمساعدات إلى لبنان"، مضيفا أن شحنة المساعدات المصرية محملة بـ22 طنا من المواد الإغاثية.

مصر تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

وأضاف السفير علاء موسى: "ما نفعله هو محاولة للتخفيف من وطأة العدوان الإسرائيلي على النازحين، وحذرنا مرارا وتكرارا من اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى وقد حدث بالفعل".

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