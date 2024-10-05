السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وصول شحنة مساعدات مصرية إلى مطار بيروت

مساعدات مصرية للبنان،
مساعدات مصرية للبنان، فيتو

أعلن السفير المصري في لبنان، علاء موسى، اليوم السبت، عن طائرة مساعدات مصرية محملة بمواد طبية وإغاثية تصل إلى مطار بيروت.

 

وصول مساعدات مصرية إلى لبنان 

وقال السفير علاء موسى: "إن الأيام المقبلة ستشهد وصول طائرات أخرى محملة بالمساعدات إلى لبنان"، مضيفا أن شحنة المساعدات المصرية محملة بـ22 طنا من المواد الإغاثية.

 

مصر تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط 

وأضاف السفير علاء موسى: "ما نفعله هو محاولة للتخفيف من وطأة العدوان الإسرائيلي على النازحين، وحذرنا مرارا وتكرارا من اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى وقد حدث بالفعل".

txt

3 مصابين بالجليل إثر قصف صاروخي من لبنان

txt

وزير الخارجية الإيراني يعلن عن مبادرات لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصر لبنان الشرق الأوسط بيروت

مواد متعلقة

3 مصابين بالجليل إثر قصف صاروخي من لبنان

المبعوث الأمريكي في بيروت: لم نعطِ الضوء الأخضر للعملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 5 صواريخ من ‎لبنان

الأكثر قراءة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول وضريحي ناصر والسادات (صور)

هاني شنودة: لا أنتظر رد المعروف من عمرو دياب ومحمد ومنير

نشوى مصطفي تغادر المستشفى غدا بعد تركيب 3 دعامات في القلب

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الأفلام الرومانسية في موسم الخريف 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

المزيد
الجريدة الرسمية