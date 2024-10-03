الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

إصابة 10 أشخاص في
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

أصيب 10 أشخاص،بكدمات وجروح، فى حادث تصادم سيارتين بطريق "كلابشة السيالة" بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتبين ان معظمهم طالبات،وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقى مدير امن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث على طريق "كلابشة السيالة" بالقرب من سوق السبت، بتصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى ملاكى.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

وأسفر الحادث عن إصابة: "سارة صبحى إسكندر، خديجة محمد فرج، إسراء جابر محمد، فرحة أحمد محمد، دينا عبد الله محمد، أسماء أحمد عبد الفتاح، ندى عبد الحافظ عبد الراضى"، طالبات.

كما أصيب: "عطالله عوض الله عطالله، 39 سنة، وليد حسين مصطفى، 54 سنة، وليد عوض محمود، 55 سنة"، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى  لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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