الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

إسعاف
إسعاف

أصيب 9 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الزراعي، بمدخل مركز دير مواس، نتيجة انفجار إطار السيارة. 

إصابة 9 أشخاص بينهم طفل في حادث مروري في المنيا

تلقي اللواء مجدي سالم، مدير امن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي مصر/ أسوان، بمركز دير مواس.

انتقلت سيارات الاسعاف والشرطة الي موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة رقم 2839 ن ب ر، نتيجة انفجار الاطار الايمن الخلفي.

تسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص بينهم طفل، وهم عفاف امين عبد الحافظ، 65 سنة، وشقيقتها نادي، 50 سنة، ومحمد جلال عبد العظيم، 40 سنة، وهشام بكر محمد، 50 سنة، وسونيا عمر محمد، 55 سنة، وفله منير حسن، 50 سنة، وكمالات مرعي عبد البديع، 55 سنة، ويوسف اسامة محمد، 5 سنوات، واحمد جلال براية، 30 سنة، مقيمين جميعا بمركز دير مواس.

تتم نقل المصابين الي مستشفى دير مواس التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة والسائق تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

بعد حادث انفصال 4 عربات، عودة حركة القطارات لطبيعتها على خط الصعيد

انفصال ثلاث عربات من قطار في المنيا دون إصابات (صور)

انقلاب حافلة محملة بـ86 طن قمح روسي بـ"صحراوي المنيا"

محافظ المنيا يضع حجر أساس 9 عمارات سكنية بديلة للعشوائيات بحي جنوب (صور)

محافظ المنيا: تهيئة المناخ المناسب للاستثمار بتحسين البنية التحتية وتقديم التسهيلات

توزيع الخبز مجانًا في قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس بالمنيا

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين في المنيا

محافظ المنيا يستجيب لزيارة مواطنة طلبت المساعدة فى ترميم منزلها (صور)

الأكثر قراءة

لبنان مش نزهة، إعلامي أمريكي يسخر من إنسحاب الاحتلال سريعًا من الضاحية الجنوبية

أول رد من حقوق المنوفية على واقعة الأستاذ الجامعى مع الطلاب

حقوق المنوفية: رفع اسم صاحب واقعة التحدث بشكل غير لائق من التدريس للطلاب

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق

محامي ضحية أحمد فتوح: قبول العزاء لا يعني الصلح والأسرة ستتخذ قرارًا خلال الساعات القادمة

المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يبذلون جهودا مضنية لمجابهة التحديات الراهنة

منوعات

المزيد

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"كل معروف صدقة"، الأزهر يوضح أنواع صدقة التطوع

تفسير رؤية زوجة الأب في المنام وعلاقتها بسماع أخبار محزنة

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية