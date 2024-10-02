إصابة 9 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

أصيب 9 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الزراعي، بمدخل مركز دير مواس، نتيجة انفجار إطار السيارة.

إصابة 9 أشخاص بينهم طفل في حادث مروري في المنيا

تلقي اللواء مجدي سالم، مدير امن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي مصر/ أسوان، بمركز دير مواس.

انتقلت سيارات الاسعاف والشرطة الي موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة رقم 2839 ن ب ر، نتيجة انفجار الاطار الايمن الخلفي.

تسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص بينهم طفل، وهم عفاف امين عبد الحافظ، 65 سنة، وشقيقتها نادي، 50 سنة، ومحمد جلال عبد العظيم، 40 سنة، وهشام بكر محمد، 50 سنة، وسونيا عمر محمد، 55 سنة، وفله منير حسن، 50 سنة، وكمالات مرعي عبد البديع، 55 سنة، ويوسف اسامة محمد، 5 سنوات، واحمد جلال براية، 30 سنة، مقيمين جميعا بمركز دير مواس.

تتم نقل المصابين الي مستشفى دير مواس التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة والسائق تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.