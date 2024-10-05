محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف طريق "سعود - صان الحجر"

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندسة سلوى سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الشرقية مشروع رصف ورفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر بنطاق مركز الحسينية ومدينة صان الحجر.

طول الطريق 26 كم

الطريق بطول 26 كم وبتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمشروع لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

الانتهاء من أعمال رصف الطريق والربط بين الحسينية وسعود

أكدت المهندسة سلوى سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينة الحسينية وجزيرة سعود مرورًا بوصلة البراكتية ومفارق السعدى وصولًا لمدينة صان الحجر بطول 26كم.

130 مليون جنية تكلفة الطريق

وذلك بتكلفة إجمالية 130مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 60 % وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الحسينية.

التنسيق مع رئيس الحسينية ورئيس صان الحجر

كلف محافظ الشرقية رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الحسينة ورئيس مدينة صان الحجر بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية في العمل والجدول الزمني الموضوع لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية بالطريق ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تحقيق السيولة المرورية

أكد المحافظ أن أعمال رصف ورفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر سوف تساهم وبشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتحقيق الراحة والأمان لمستخدمي الطريق وتقليل الحوادث.

دور الهيئة العامة للطرق فى تنفيذ المشروعات القومية

وأشاد بدور الهيئة العامة للطرق والكباري في تنفيذ المشروعات القومية الهامة وخلق محاور مرورية رئيسية داخل محافظة الشرقية تساهم في إستيعاب الكثافة المرورية وفك الاختناقات داخل المدن.

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