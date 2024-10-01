الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالإدارة العامة لأملاك الدولة

محافظ الشرقية يتابع
محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالإدارة العامة لأملاك الدولة

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية للإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمدينة الزقازيق وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بها ومتابعة إجراءات إنهاء تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقنين أوضاع المعتدين وفقًا للقانون. 

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منظومة العمل داخل الادارة 

اطلع المحافظ على منظومة العمل داخل الإدارة وتفقد غرفة عرض الملفات والمنظومة الإلكترونية وتعرف على كيفية التعامل مع الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

المحافظ بإدارة أملاك الدولة -فيتو

التعرف على التسهيلات المتخدة للتيسير على المواطنين 

وقام بنفسه بالتعامل مع المنظومة من خلال استدعاء طلب لأحد المواطنين للتعرف على تاريخ المعاينة والمساحة ومبلغ التسعير مؤكدًا أن المحافظة قدمت العديد من المزايا والتسهيلات للتيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة والقانون. 

سداد الأقساط المستحقة واتخاذ الإجراءات مع الغير ملتزمين 

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أقسام الحسابات والشئون القانونية والبيع وتعرف على آلية العمل بهم واطلع على نماذج الإخطارات المرسلة للمواطنين المتقاعسين عن سداد الأقساط المستحقة مؤكدًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين واسراع الخطى في إنهاء هذا الملف الحيوي والهام. 

انتهت المحافظة من تسجيل 12860 عقدا

وأكد العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة أن المحافظة انتهت من تسجيل 12860 عقدا بـمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وجاري الإنتهاء من التعاقد على 171 طلبا وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

المحافظ بإدارة أملاك الدولة -فيتو

التقاط صورا تذكارية 

التقط المحافظ صورًا تذكارية مع العاملين بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة مؤكدًا أن الدولة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين، وذلك لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وإعلاءًا للقانون وحفاظًا على حق الشعب.

تفقد مقر إدارة تراخيص البناء والتفتيش والمتابعة 

كما شهدت جولة محافظ الشرقية تفقد مقر إدارة تراخيص البناء والتفتيش والمتابعة   وتعرف منهما على طبيعة عمل الإدارة والتنسيق والتعاون القائم بينها وبين الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة لضمان تحقيق نسبة إنجاز عالية لملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة. 

محافظ الشرقية يشكل لجانا للمتابعة الميدانية لأعمال الرصف بالمراكز والمدن

مدير إدارة أملاك الدولة بالشرقية 

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، ويسري راشد رئيس حي أول.

 

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