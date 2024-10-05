السبت 05 أكتوبر 2024
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إصابة أسرة كاملة في حادث سير بالشرقية

إصابة أسرة كاملة
إصابة أسرة كاملة في حادث سير بالشرقية

شهد طريق مصر إسماعيلية الصحراوي بنطاق محافظة الشرقية حادث سير مروع إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف على جانبي الطريق ونتج عن الحادث إصابة أسرة كاملة (زوجين وطفلتيهما) بجروح متنوعة بأنحاء الجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود  إشارة من مستشفى العاشر الجامعى باستقبال كل من:- "وليد.أ. ر" 34 عاما مقيم محافظة القاهرة وزوجته "مى. أ. ط" 32 عاما وطفلتاهما "حور" 6 سنوات و" لين" عامين مصابين بجروح متنوعة بأنحاء الجسد.

نقل مصابي الحادث إلى مستشفى العاشر الجامعي 

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارتهم الملاكى بالرصيف بطريق" مصر إسماعيلية الصحراوى" بنطاق العاشر من رمضان.

جرى تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات مرة ثانية.

أسباب حوادث الطرق 
 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو  حوادث السير، وتعد أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

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