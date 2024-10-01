محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا مع ممثلي شركة المقاولون العرب الشركة المنفذة لأعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق وذلك للوقوف على جاهزية النفق لاستقبال فصل الشتاء وإسراع الخطى في تنفيذ بعض الأعمال الصناعية الخاصة بالنفق.

حضور الاجتماع مع محافظ الشرقية

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والأستاذ يسري راشد رئيس حي أول والمهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة الهندسية

ممثلين عن مديرية الطرق والشركة المنفذة

وكذلك حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام وممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل والشركة المنفذة لأعمال الإنشاء بنفق عرابي.

محور مروري يربط شرق المدينة بغربها

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية مشروع نفق عرابي بمدينة الزقازيق حيث يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

سرعة الانتهاء من الاعمال المتبقية بالنفق

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الصناعية المتبقية بالنفق والتأكد من جاهزيته لإستقبال موجة الأمطار في فصل الشتاء من خلال إجراء تجربة حقيقية للتأكد من كفاءة عمل طلمبات سحب تراكمات المياه من النفق في حالة سقوط أمطار غزيرة وتفاديًا لحدوث تكدس مروري بالنفق يؤثر على سير المركبات داخل المدينة.

مزيد من التعاون بين المحافظة والشركة المنفذة

أعرب ممثلو شركة المقاولون العرب عن تطلعهم لزيادة فرص التعاون مع المحافظة للمساهمة فى النهضة العمرانية وأعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة في ظل الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة فى مجال الرصف والتشييد والبناء.

إنهاء المشروعات الخدمية والتنموية

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.