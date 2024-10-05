السبت 05 أكتوبر 2024
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محافظات

حملات نظافة ورصف بشوارع الشرقية باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر

حملات نظافة ورصف
حملات نظافة ورصف بشوارع الشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية حملاتها المكثفة لرفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات والأرصفة وقص وتهذيب الأشجار وريها للارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى إحتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

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كما توجه أيضا رجال ومعدات وسيارات الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة إلى الشوارع والميادين والطرق العامة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل لتحسين الصورة الجمالية والحضارية للمحافظة.

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