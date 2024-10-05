محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الزقازيق(صور)

وضع المهندس حازم الاشموني، محافظ الشرقية يرافقه اللواء عمرو رؤوف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الزقازيق، احتفالًا بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز، نائبي المحافظ،وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية والمواطنين.

أكتوبر،فيتو

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتشعل حماس ومشاعر الحضور وتعزز من روح الولاء والانتماء لوطننا الغالي مصر.

محافظ الشرقية: ذكري انتصارات اكتوبر ستظل خالدة

أكد محافظ الشرقية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في الأذهان لتعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة مؤكدا أن هذا اليوم والذي انطلقت فيه القوات المصرية الباسلة لترفع علم الوطن فوق سيناء وتسترد الأرض بأرواح الشهداء ودماء الأبطال لتعيد للوطن كبريائه وكرامته سيظل يومًا خالدًا في ذاكرة الوطن تحتفل به أجيالنا جيلًا بعد جيل.

حرب اكتوبر , فيتو

العسكرية المصرية سجلت نموذجًا يحتذى به في فن القتال

أضاف المحافظ، أن العسكرية المصرية سجلت نموذجًا يحتذى به في فن القتال حيث قهرت العدو الإسرائيلي وحطمت أسطورته ليثبت الجندي المصري أنه خير أجناد الأرض وله تاريخ حافل وطويل ضد الغزاه ورد المعتدين دفاعًا عن الأرض.

وأرسل المحافظ تحية إعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة وتحيه شكر وتقدير لرجال القوات المسلحة في كل المواقع الخدمية والإنشائية فهم جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط ومشروعات الدولة المصرية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

حرب اكتوبر، فيتو

انتصارات حرب اكتوبر

حرص محافظ الشرقية على مصافحة الحضور مقدمًا لهم التهنئة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي جسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمت روح الإنتماء والولاء للوطن الغالي مصر داعيًا المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية وتظل قواتنا المسلحة حصنًا منيعًا في وجه المتآمرين وصرحًا شامخًا يجسد العزة والقوة والكرامة.

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