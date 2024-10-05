حماية المنافسة يستقبل وفدًا من المفوضية الأوروبية لتعزيز التعاون

جهاز حماية المنافسة، استقبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز؛ وفدًا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية برئاسة السيدة أنيكا إريكسغارد المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

ورافق الوفد ممثلون عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ترأسته الدكتورة سمر الأهدل المشرف على قطاع التعاون الأوروبي، كما حضر اللقاء الأستاذة سارة عبد الحميد رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاءت الزيارة لاطلاع الوفد على التعديلات القانونية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والحياد التنافسي.

كما تم مناقشة آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ قانون وسياسات المنافسة في مصر، كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في ذلك الشأن وتأثيرها الإيجابي على مستوى مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.