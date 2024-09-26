الخميس 26 سبتمبر 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز حماية المنافسة يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون

محمود ممتاز مع السفير
محمود ممتاز مع السفير البريطاني بالقاهرة

استقبل محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جاريث بايلي - سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

جاء اللقاء لبحث وتعميق سبل التعاون بين البلدين في مجال حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث تم استعراض إستراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة 2021-2025، والإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار.

التعديلات القانونية التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005

 كما تم شرح التعديلات القانونية التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.

كما تم إطلاع السفير البريطاني على خطة عمل مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم اختيار جهاز حماية المنافسة المصري ليكون مقرًّا له، ليكون مركزًا إقليميًّا للتوعية ونشر سياسات المنافسة بدول الشرق الأوسط وأفريقيا كافة، وهو المركز الذي تم إنشاؤه نتيجة الجهود المشتركة بين الجهاز ومنظمة الأونكتاد من أجل التدريب وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة.


حضر اللقاء سارة عبد الحميد - رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهناء رمزي - المستشار الاقتصادي بالسفارة البريطانية بالقاهرة.

 

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