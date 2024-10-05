انعقاد المجلس التنفيذي لمركز الإبراهيمية بالشرقية

ترأس عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية اليوم إجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة الإبراهيمية لشهر سيتمبر 2024، وذلك بحضور محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة والمهندس رأفت الشوادفي نائب رئيس المركز للوحدات المحلية القروية وأشرف عبد الرحمن سكرتير المركز وحسن الشبراويني مدير مكتب رئيس المركز.

رؤساء الوحدات ورؤساء المصالح الخدمية

وقال رئيس المركز ان الإجتماع ضم رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الخدمية بنطاق المركز مشيرا الى مناقشتة مع مختلف الإدارات فيماتم من إنجازات خلال الفترة الماضية وأهم المشاكل التي قد تعوق العمل وإيجاد الحلول لها.

نقل توجيهات المهندس محافظ الشرقية

وناقش عدد من الموضوعات الهامه وأهمها نقل توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالإسراع في الإنتهاء من ملفات التصالح والتصدي لأي حالة تعدي على الأرض الزراعية والإستعداد للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء حال حرق قش الأرز والقضاء على ظاهرة توصيلات الكهرباء العشوائية للأكشاك ومتابعة أعمدة الإنارة والتأكيد على صيانتها قبل موسم الشتاء.

رصد الحالات المخالفة فى حرق قش الارز

كما تم عرض موقف إدارة شؤون البيئة من التعامل مع السحابة السوداء حال حرق قش الأرز، ومتابعة مهام اللجنة المشكلة لمتابعة ورصد الحالات المخالفة وتم عرض موقف الإدارة التعليمية من بدء العام الدراسي الجديد ومناقشة توحيدة عبدالمقصود وكيل الإدارة والقائمة بعمل مدير عام ادارة الابراهيمية التعليمية فى تسليم الكتب دون النظر للمصروفات وتسهيل مهام حضور الطلاب وانتظام الدراسة.

موقف إدارة التموين والإدارة الزراعية

وتم عرض موقف إدارة التموين من متابعة أسعار السلع وكما إنه تم عرض موقف الإدارة الزراعية من التعديات على الأرض الزراعية واختتم الإجتماع موجها الشكر لرؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية ومديري الإدارات لما لمسه من جهد مبذول على كافة المستويات واستعداد دائم لبذل أعظم الجهد لصالح المواطن ولصالح بلدنا مصر الحبيبه.