رئيس مدينة الابراهيمية بالشرقية يتفقد بالوعات المياه والتصالحات بالمركز التكنولوجى

تفقد عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية شوارع المدينة ورافقه محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشؤون البيئة والمدينة وبالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالإبراهيمية لمتابعة بالوعات صرف مياه الأمطار والعمل على تسليكها وتنظيفها من الشوائب والأتربة

الاستعداد لموسم الشتاء

جاء ذلك استعدادًا لموسم الشتاء القادم من اجل تيسير الحركة على الماره من المواطنين ولتصبح في شكل حضاري يضاهي الصورة الجمالية لحماية البيئة والحفاظ على الشكل الحضاري وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

صيانة اعمدة الانارة

كما تابع رئيس المركز المهندس أحمد فؤاد رئيس قسم الإنارة برئاسة المركز والفريق المعاون له حال القيام بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العامة بطريق الإبراهيمية شرقية مباشر.

جارى متابعة ملفات المواطنين للتصالحات

وقال رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية انه جارى متابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك خلال زيارة مصطفى للمركز التكنولوجي برئاسة المركز ورافقه ايضا حسن الشبراويني مدير مكتب رئيس المركز وعثمان عوض الله وكيل مكتب رئيس المركز.

المركز التكنولوجى برئاسة الابراهيمية

تابع رئيس مركز الابراهيمية مع هشام زناتي مدير المركز التكنولوجي برئاسة المركز حركة سير العمل داخل المركز من تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح. ويجرى ذلك التصالح وفقًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجى

كما تم متابعة إنتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة أعمال مشرفي النظام وجميع موظفي المركز التكنولوجي وتم مناقشة كافة الملفات المتعلقه والخاصة بملف التصالح والإنتهاء من شهادات البيانات وتم التوجيه بالعمل المستمر وبذل قصارى الجهد لتقديم أفضل خدمه للمواطنين.

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