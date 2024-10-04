الجمعة 04 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

شريف فتحي يزور المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالشرق الأوسط

زيارة وزير السياحة
زيارة وزير السياحة والآثار للسعودية

زار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في منطقة الشرق الأوسط بالرياض، حيث التقى مع سامر بن إبراهيم الخراشي مدير المكتب، وفريق العمل، وذلك استكمالا للقاءات الرسمية التي يعقدها خلال زيارته القصيرة الحالية للمملكة العربية السعودية.
 

زيارة وزير السياحة والآثار للسعودية 
 

وخلال اللقاء، تم استعراض الهدف من إنشاء هذا المكتب الإقليمي والدور والأنشطة التي يقوم بها في منطقة الشرق الأوسط، واهتمامه بتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة من خلال القيام بوضع أدلة استرشادية للاستثمار والتي من شأنها أن تساعد الدول الأعضاء في التعرف على الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة بها بما يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار.
 

بحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والسعودية

 
وتناول اللقاء أيضًا بحث تعزيز سبل التعاون في عدد من المجالات من بينها مجال بناء القدرات من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات العاملين بقطاع السياحة في مصر، والاستفادة من منظمة الأمم المتحدة للسياحة للتعرف علي أفضل الممارسات لعلاقات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص،  بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات الخاصة بالأدلة الاسترشادية للاستثمار التي تقوم المنظمة بوضعها.

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