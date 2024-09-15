حملة نظافة شاملة في الإبراهيمية بالشرقية

قام عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية بمتابعة أعمال النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية حيث تابع مع المهندس محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة والمهندس رأفت الشوادفي نائب رئيس المركز للوحدات المحلية.

كما تابع أعمال منظومة النظافة والتجميل بشوارع وميادين المدينة وتم رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وتم تنظيف مداخل المدينة ورفع السفوحة من على جانبي الطريق بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية وذلك لإظهار الشكل الجمالي.

متابعة رؤساء الوحدات المحلية

و تابع أيضا مع رؤساء الوحدات المحلية بالحلوات وكفور نجم ومباشر أعمال منظومة النظافة وتم ذلك بمجهود من عمال تحسين البيئة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم نقل المخلفات للمحطة الوسيطة بعزبة التل والذين رافقهم نبيل حنا رئيس قسم تحسين البيئة وعبدالخالق الهواري مشرف النظافة بتحسين البيئة وطارق سليمان وكيل قسم العلاقات العامة.

رفع كفاءة الميادين والشوارع الرئيسية

كما شملت الاعمال رفع كفاءة الميادين العامة ووما قام به قسم تحسين البيئة من أعمال النظافة حيث واصل أفراد القسم رفع تراكمات القمامه من مختلف الميادين بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وذلك سعيًا نحو بيئة صحية نظيفه.