الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

حملة نظافة شاملة في الإبراهيمية بالشرقية

نظافة شاملة بمركز
نظافة شاملة بمركز ومدينة الابراهيمية محافظة الشرقية،فيتو

قام عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية بمتابعة أعمال النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية حيث تابع مع  المهندس محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة  والمهندس رأفت الشوادفي نائب رئيس المركز للوحدات المحلية.  

انتشال جثمان طفل من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية 

كما تابع أعمال منظومة النظافة والتجميل بشوارع وميادين المدينة وتم رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وتم تنظيف مداخل المدينة ورفع السفوحة من على جانبي الطريق بمدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية وذلك لإظهار الشكل الجمالي. 

متابعة رؤساء الوحدات المحلية 

و تابع  أيضا مع رؤساء الوحدات المحلية بالحلوات وكفور نجم ومباشر أعمال منظومة النظافة وتم ذلك بمجهود من عمال تحسين البيئة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم نقل المخلفات للمحطة الوسيطة بعزبة التل والذين رافقهم نبيل حنا رئيس قسم تحسين البيئة وعبدالخالق الهواري مشرف النظافة بتحسين البيئة  وطارق سليمان وكيل قسم العلاقات العامة. 

تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمركز الإبراهيمية في الشرقية

رفع كفاءة الميادين والشوارع الرئيسية 

كما شملت الاعمال رفع كفاءة الميادين العامة  ووما قام به قسم تحسين البيئة من أعمال  النظافة حيث واصل أفراد القسم  رفع تراكمات القمامه من مختلف  الميادين   بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وذلك سعيًا نحو بيئة صحية نظيفه. 

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المهندس محمد ابوزيد نائب رئيس المركز شئون البيئة والمدينة المهندس رأفت الشوادفى نائب رئيس المركز للوحدات المحلية عمرو مصطفي رئيس مركز الابراهيمية

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