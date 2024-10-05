المعمل الجنائي يفحص حريق في المرج

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة معاينة آثار حريق وقع صباح اليوم السبت نشب داخل أرض فضاء بمنطقة المرج على مساحة 500 متر، للوقوف علي أسباب الحريق، وذلك عقب قيام قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وعمليات التبريد.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت إخطارا من النجدة يفيد باندلاع حريق داخل أرض فضاء بمنطقة المرج، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وفرضت كردونا أمنيا؛ لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وجرت السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.