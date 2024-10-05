السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

محاكم الأسبوع، أبرزها إمام عاشور وأزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا

إمام عاشور
إمام عاشور

تنظر المحاكم الجنائية عدد من القضايا الهامة التي شغلت الراي العام مؤخرا ونسردها في السطور التالية. 

محاكمة ترزى متهم بقتل صديقه

وتستكمل محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، محاكمة ترزى متهم بقتل صديقه الشاب  بسبب خلافات بينهما لاعتقاد المجنى عليه بقيام الترزي بإخفاء هاتفه المحمول الخاص به فقام بأخذ الهاتف الخاص بالمتهم لاجبارة على استرجاع هاتفه.

محاكمة إمام عاشور

وتنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلى بتهمة ضرب فرد أمن بـ مول أركان بالشيخ زايد.

وكشفت تحقيقات، النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، قامت خلالها بالاستماع لكل الأطراف القريبة والبعيدة، حيث ذكر عبدالله مصطفى، فرد الأمن المجني عليه، عن اقتحام إمام عاشور المول وتطاوله عليهم بالسب بألفاظ بذيئة، مدعيًا تعرض زوجته للمعاكسة والتحرش وتغاضي أفراد الأمن بالمول عن الأمر عندما استغاثت بهم، كما قال فرد الأمن إن اللاعب إمام عاشور طرحه أرضًا؛ مما تسبب في فقدان وعيه. 

 محاكمة مسلم ونور التوت

وتعقد المحكمة الاقتصادية، الإثنين المقبل الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين لاتهامهم بسرقة لحن أغنية «أول حياتي ياما». 

وأحالت جهات التحقيق مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، للمحاكمة؛ بسبب استخدام لحن أغنية «أول حياتي ياما» للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

محاكمة 3 مسؤولين بتهمة سرقة تمثال

كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، الإثنين المقبل، محاكمة 3 أشخاص، متهمين باختلاس تمثال أثري من البرونز لـ «أوزوريس» من مقر عملهم بالمتحف المصري، وزورا في أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف، لستر جريمتهم لجلسة 7 أكتوبر المقبل لسماع المرافعات.

أزمة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا

وتنظر المحكمة الاقتصادية، الاثنين المقبل، دعوى متبادلة بين المطربة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الأزمة المستمرة بين الطرفين بسبب حذف روتانا لأغاني شيرين عبد الوهاب.

محاكمة عامل نظافة بتهمة هتك عرض ممرضة 

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الثلاثاء المقبل  محاكمة عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية لاتهامه بهتك عرض مريضة بعد إجرائها عملية جراحية أثناء وجودها بغرفة الإفاقة.

جاء في أمر الإحالة قيام المتهم «ك.م» يعمل عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية وقام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن استغل تواجدها بمفردها بغرفة الإفاقة بالمستشفى محل عمله عقب إجرائها عملية جراحية حيث استطالت يده على أحد مواطن عفتها مستغلا عدم قدرتها على الاستغاثة بالعاملين بالمستشفى.

قضية فساد وزارة التموين

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الأربعاء المقبل، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهمًا منهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.

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محاكمة مسلم ونور التوت أزمة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا محاكمة 3 مسؤولين بتهمة سرقة تمثال

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