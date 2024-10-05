السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

مثلث وطفاية ومبايعة، أبرز شروط ترخيص سيارات النقل والأجرة

شروط ترخيص سيارات
شروط ترخيص سيارات النقل والأجرة، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، خطوات ترخيص سيارات نقل، والتي تتم من خلال وحدات المرور المتخصصة  في استخراج رخصة التسيير لمركبات النقل وسيارة الأجرة (الميكروباص) في مختلف محافظات الجمهورية، ذلك الذي نسرده في التقرير التالي..

 

خطوات ترخيص سيارات نقل بوحدات المرور..
 

-شراء المثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية قبل البدء في إجراءات الترخيص.

- يشترط تواجد المبايعة مع صاحب السيارة أثناء التوجه إلى إدارة المرور.

 

- شراء طفاية حريق 3 كيلو والحصول على وصل الشراء بحوالي 500 جنيه.

 

- التوجه إلى الميزان لوزن السيارة بمقابل ما بين 35 إلى 50 جنيها.

 

- التوجه إلى شباك صرف ورق فحص السيارة وورق طفاية حريق.

 

- ملء البيانات المطلوبة في الأوراق.

 

- التوجه للمكان الذي يتم فيه أخذ البصمة، وسيقوم الموظف المختص بفتح الكبوت والحصول على البصمة وتسجيلها على الأوراق.

 

-التوجه إلى موظف ترقيم القائم الخاص بالباب الشمال مقارنة برقم الشاسيه أو الماتور.

- التوجه إلى مكان الفحص ومعك الأوراق المطلوبة، ليقوم المهندس بفحص السيارة.

 

- التوجه للضابط المسئول للتوقيع على الأوراق التي تم التعامل بها في الخطوات السابقة.

 

- ختم المبايعات بختم النسر، واعتمادها.

 

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة سيارات النقل

 

تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

- إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.

 

- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.

 

- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

 

- نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

 

- نموذج الفحص البيئى.

 

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

 

- فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

 

-استلام الرخصة المؤمنة.

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فيتو ترخيص سيارات نقل وحدات المرور

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