خد فلوسي وهجرني وتزوج عليا وقالي بكرهك، موظفة ترفع دعوى طلاق للضرر بمحكمة زنانيري

رفعت موظفة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة، اتهمته فيها الزوج بهجرها والزواج من أخرى.

وقالت الزوجة في دعواها: إنها مكثت 7 أعوام برفقة زوجها تساعده في النفقات، وتتحمل مسئولية رعاية والده.

وتابعت الزوجة: إن زوجي بدون سبب واضح قام بهجري دون أي أسباب، وعندما حاولت مواجهته صدمني بخبر زواجه من أخرى.

وأضافت: زوجي هددني بأنه سيأتي بها للسكن معنا في منزلنا الذي قمت بمساعدته في شرائه منذ كان قطعة أرض وبنائه حتى أصبح عقارا مكونا من 3 طوابق.

واستكملت: عشت سنوات أتحمل طمعه في أموالي، وغيابه بشكل دائم عن المنزل وتركه المسئولية لأتحملها بمفردي، وجعلي أعيش في جحيم بعد أن صرح بكراهيته لي، وزاوجه من أخرى، ووضع يده على مسكن الزوجية.