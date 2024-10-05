عبقرية الجندي المصري، احتفالات بانتصارات أكتوبر بمكاتب المستقبل ومصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي مجموعة من الفعاليات تحت عنوان عبقرية الجندى المصري الذي يعد خير أجناد الأرض وذلك بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الدكتور نبيل حلمي إن الجندي المصري هو خير أجناد الأرض باعتراف التاريخ وشهد له العدو قبل الصديق، واستطاع أن يحقق أمن البلاد وحماية أراضيها منذ عصور ما قبل التاريخ حتى اليوم، وهو الجيش الذى يجنح للسلام ولا يخوض المعارك إلا للدفاع عن وطنه وشعبه، خاض معارك تدرس فى أكاديميات العالم العسكرية من عبقرية التخطيط إلى دقة التنفيذ، وهو الجيش الذي أبرم معاهدة سلام هي الأولى على مستوى البشرية بعد معركة قادش التي خاضها وانتصر فيه.

فعاليات عبقرية الجندي المصري

وأشار حلمي، إلى أن مكتبة المستقبل العامة تنظم فى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت معرض للكتاب بعنوان "اقرأ واكتشف حرب أكتوبر"، يضم حوالي ٣٠ عنوانًا من الكتب التي تناولت إستراتيجية حرب أكتوبر التي وصلتنا إلى الانتصار العظيم لكبار الكتاب العسكريين.

كما تنظم مكتبة المستقبل للطفل يوم السبت ١٢ أكتوبر، ورشة حكي تروى حكايات وقصص الانتصار العظيم ومشاهد من بطولات الجيش المصري، وبسالة الجنود وعزيمتهم، خلال حرب أكتوبر، وإيمانهم بحقهم، وضرورة استرداده، والتطرق لبعض بطولات القادة في أكتوبر.

بينما تنظم مكتبة مصرالجديدة العامة الساعة الخامسة من مساء السبت ١٢ أكتوبر قراءات فى كتاب "جولدا مائير والاعتراف بالهزيمة "، فى ندوة للدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس ومستشار الجامعة لشئون الدراسات السياسية والاستراتيجية.

يعد كتاب «حياتى»، الذى ترجم إلى «اعترافات جولدا مائير» ترجمة عزيز عزمى وصدر الكتاب عن مؤسسة دار التعاون الطبع والنشر من أهم الشهادات الإسرائيلية عن حرب أكتوبر، التى لم تستطع إخفاء بسالة الجيش المصري ونهاية أسطورة الجيش الذى لا يقهر أمام تصميم وعزيمة المقاتل المصرى، وتؤكد بقولها: «كان هناك تفوق ساحق علينا من الناحية العددية – سواء فى الأسلحة أو الدبابات أو الطائرات أو الرجال وكنا نقاسى من انهيار نفسي سحيق.. لم تكن الصدمة فى الطريقة التى بدأت بها الحرب فقط، ولكن فى تقديراتنا الأساسية التي ثبت خطؤها».

وفى السياق ذاته تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل الساعة ١١ من صباح اليوم السبت ورشة انتصارات اكتوبر وهى ورشة عمل للاطفال يتم تصميم لوحة لانتصارات اكتوبر بأستخدم الخامات الطبيعية فى تصميم اللوحة.

وذلك لتعريف الاجيال الحالية بحرب اكتوبر وكيف انتصر الجندى المصرى على الأعداء لتكون لهم قدوة ولتنمية الحس الوطني لديهم.

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل رحلة الى المتحف الجوي وبانوراما 6 اكتوبر

تشمل جولة بساحة العرض المكشوف دخول القاعات الداخلية والبهو الداخلي دخول القاعة البانورامية قاعة الصمود والتحدي قاعة العبور وجولة ‏(‎متحف القوات الجوية المصرية Egyptian Air Force Museum‎)

وتشمل عرض خارجي للطائرات وعرض متحفي داخلي للطائرات محاكي الطائرة

جوله حول المعالم الاثرية والسياحية دخول سينما 9D وورشة طائرات.