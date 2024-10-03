أهمية الأسرة في بناء الإنسان، ندوة بمعرض دمنهور السابع للكتاب

تستمر فعاليات معرض دمنهور السابع للكتاب، في يومه الثاني المقام على أرض مكتبة مصر العامة بدمنهور المستمر فعالياته حتى 11 أكتوبر تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

ندوة تحت عنوان “أهمية الأسرة في بناء الإنسان”

ويقام بمبنى المؤتمرات بالمكتبة في الفترة الصباحية لقاء حول أدب الطفل يحاضر فيها بهاء محمود، والدكتور كمال اللهيب ويدير اللقاء الدكتور هانى قدرى، كما يعقد في الثانية عشرة ظهرا ندوة تحت عنوان "أهمية الأسرة في بناء الإنسان" يحاضر فيها ليديا إميل -و سمية صبرى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة كما سيقام بالقاعة الثانية بمبنى المؤتمرات لقاءات أدبية يشارك بها نادي أدب دمنهور، ونادي ادب كوم حمادة ومعلمون مبدعون إدارات بندر دمنهور، والرحمانية، وكوم حمادة التعليمية بالاضافة لمشاركة مواهب من جامعة دمنهور، ويدير اللقاء الشاعر مجدي العناديلي.

ندوة بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة ذوى الإعاقة”

وبالنسبة للقاءات الفكرية سيشهد المعرض في الفترة المسائية عقد ندوة بعنوان " دور الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة ذوي الإعاقة " بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك في الساعة الخامسة مساء بالقاعة الأولى بمبنى المؤتمرات، يحاضر فيها الدكتورة ايمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويدير الندوة رشا عبدالمنعم، يليها في الساعة السابعة مساء ندوة بعنوان "تجارب فنية تشكيلية معاصرة في النحت والتصوير" يحاضر فيها الدكتور طارق زبادى أستاذ متفرغ قسم النحت كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل مصطفى عضو هيئة تدريس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية.

مخيم الفنون ويعقد بها ورشة يلا نلون

يتخلل فعاليات المعرض إقامة خيمة الطفل التي تتضمن أنشطة ورش الأشغال الفنية، واليدوية، وورش الحكي،والمسابقات وورش لذوي الاحتياجات الخاصة، ومسرح العرائس، وأنشطة أتوبيس المكتبة المتنقلة، بالإضافة في الساعة الخامسة مساءا تبدأ أنشطة مخيم الفنون ويعقد بها ورشة يلا نلون للفنانة إيمان وهدان.

عرض فني لفرقة ( قادرون بشكل مختلف لمتحدى الإعاقة )

في ختام اليوم الثاني لفعاليات المعرض تعقد ندوة بمبنى المؤتمرات بعنوان "السرد في البحيرة" يشارك فيها الدكتور كمال اللهيب، والدكتور محمد أبوعلي والكاتب محمد رجب عباس ويدير الندوة الكاتب محمد اللبودى، كما يشهد المسرح الروماني بالمكتبة في تمام الساعة السادسة مساء عرض فني لفرقة ( قادرون بشكل مختلف لمتحدى الإعاقة).