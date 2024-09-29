الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

ندوة ثقافية للكاتبة ريم بسيونى بمكتبة مصر الجديدة العامة غدا

ريم بسيوني، فيتو
ريم بسيوني، فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة الخامسة من مساء غد الاثنين ندوة للدكتورة ريم بسيونى تتحدث فيها عن مجمل اعمالها وفى مقدمتها “ماريو وأبوالعباس”، “بائع الفستق”، “الدكتورة هناء”، “أولاد الناس ثلاثية المماليك”، وغيرها من الأعمال الإبداعية التى أهلت الدكتورة ريم بسيونى للفوز بالعديد من الجوائز، منها جائزة أفضل عمل مترجم فى أمريكا، وجائزة ساويرس للأدب، وجائزة نجيب محفوظ من المجلس الأعلى للثقافة، فضلًا عن جائزة الدولة للتفوق فى مجال الآداب عن مجمل أعمالها الأدبية، كما ترجمت أعمالها الإبداعية من قبل روجر آلان، مترجم أعمال محفوظ.

وتأتى الندوة فى ختام البرنامج الثقافى الذى نظمتهت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى فى كافة منصاتها الثقافية والابداعية وتشمل مركز الطفل للحضارة والإبداع ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل والذى تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والابداعية والجولات التفاعلية.

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ريم بسيوني ماريو وأبوالعباس بائع الفستق لدكتورة هناء مكتبة مصر الجديدة العامة مكتبة مصر الجديدة جائزة ساويرس للأدب

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