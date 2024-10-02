الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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محافظات

فوز مكتبة مصر العامة في الأقصر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية

تسليم درع التميز
تسليم درع التميز لمكتبة مصر العامة في الأقصر

احتلت مكتبة مصر العامة فرع محافظة الأقصر المركز الأول في ملتقى الـ12 لمنظومة مكتبات مصر لعام 2024، والذي عقد على مدار 3 أيام في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

أستلم محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، درع التميز لفوز المكتبة بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية لمنظومة مكتبات مصر العامة "مكتبة العام 2024"،  حيث تسلم درع التميز من السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة وقيادات الصندوق.


جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى الثانى عشر لمديرى المكتبات العامة والذى عقد بالغردقة فى المدة من 28 حتى 30 سبتمبر، ويخضع التقييم السنوى لعناصر التنمية الثقافية طبقأ لرؤية مصر 3030 للتنمية المستدامة.

قدم محمد حسانى الشكر والتقدير والعرفان للمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام ابوزيد نائب محافظ الأقصر وقيادات المحافظة للدعم والرعاية الكريمة والمساندة وكذلك  لقيادات صندوق مكتبات مصر العامة على الثقة الغالية، ومنح الأقصر هذه الجائزة والشكر لفريق العمل المتميز وأصدقاء المكتبة الداعمين.

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