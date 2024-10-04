تسيير الحركة المرورية بدائري السلام بعد حادث تصادم
تواصل الخدمات المرورية بالقاهرة تسيير الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، بعدما أصيب الطريق بالشلل المروري نتيجة اصطدام أتوبيس سوبر جيت بالرصيف أعلى الطريق ونتج عنه وقوع مصابين، تم نقلهم للمستشفى العام.
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث جراء اصطدام أتوبيس بالرصيف وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.
وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام أتوبيس سوبر جيت بالرصيف أعلى الطريق الدائري، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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