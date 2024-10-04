زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتي طردتني من المنزل بالقوة وحرمتني من رؤية أبنائي لمدة عام ونصف
أقام زوج، بدعوى قضائية لإسقاط حضانة زوجته لأولاده أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، اتهمها بحرمانه من رؤية طفليه ورعايتهم طوال عام ونصف، منذ طرده من منزل الزوجية واستيلائها عليه برفقة عائلتها.
وقال: "صدر لي حكم بالرؤية فرفضت تتفيذه طوال شهور، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوى قضائية بعد رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأضاف الزوح: "زوجتي دمرت حياتي وقامت بتهديدي وسبي وقذفي، وحرمتني من حقى الطبيعي في ممارسة دوري كأب رغم حصولها علي النفقات بشكل شهري، بخلاف طمعها واستخدامهم أطفالي لابتزازي والحصول علي نفقات غير مستحقة".
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