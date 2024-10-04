خبير استراتيجي: إسرائيل في مأزق وأمامها خياران للرد على ضربات إيران الصاروخية
قال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن طبيعة الرد على الضربة الصاروخية الإيرانية يتوقف على مدى ما أحدثته من أضرار فى إسرائيل، لافتًا إلى أن التقارير تشير إلى أن هذه الأضرار كبيرة، ولاسيما مطالبة المتحدث العسكري لجيش الاحتلال من المواطنين عدم مشاهدة الفيديوهات المصورة هذه الأضرار حفاظا على الروح المعنوية.
وأشار فى تصريح لـ«فيتو» إلى أن إسرائيل سترد على الضربة، إذا كانت بسيطة ستكون مثلما حدث فى إبريل الماضي، وإذا كانت قوية سيكون عن طريق التصعيد وإيران سترد، موضحًا أن أمريكا لا تريد التصعيد لكنها لا تفعل شئ للضغط على إسرائيل خاصة وان التصعيد الإسرائيلي، بدءا باغتيال إسماعيل هنية فى ايران وضرب السفارة الإيرانية فى سوريا واغتيال حسن نصر الله.
وقال:" إسرائيل فى مأزق فى منطقة الشمال رغم الضربات التى وجهتها لحزب الله وبالتالى نحن أمام سيناريوهين، أولهما أن يتم ادارة التصعيد بضربة والسيناريو الثانى تكون بداية لحرب إقليمية شاملة يتسع نطاقها دوليا وإقليميا.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.