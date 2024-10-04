خبير استراتيجي: إسرائيل في مأزق وأمامها خياران للرد على ضربات إيران الصاروخية

قال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن طبيعة الرد على الضربة الصاروخية الإيرانية يتوقف على مدى ما أحدثته من أضرار فى إسرائيل، لافتًا إلى أن التقارير تشير إلى أن هذه الأضرار كبيرة، ولاسيما مطالبة المتحدث العسكري لجيش الاحتلال من المواطنين عدم مشاهدة الفيديوهات المصورة هذه الأضرار حفاظا على الروح المعنوية.

وأشار فى تصريح لـ«فيتو» إلى أن إسرائيل سترد على الضربة، إذا كانت بسيطة ستكون مثلما حدث فى إبريل الماضي، وإذا كانت قوية سيكون عن طريق التصعيد وإيران سترد، موضحًا أن أمريكا لا تريد التصعيد لكنها لا تفعل شئ للضغط على إسرائيل خاصة وان التصعيد الإسرائيلي، بدءا باغتيال إسماعيل هنية فى ايران وضرب السفارة الإيرانية فى سوريا واغتيال حسن نصر الله.



وقال:" إسرائيل فى مأزق فى منطقة الشمال رغم الضربات التى وجهتها لحزب الله وبالتالى نحن أمام سيناريوهين، أولهما أن يتم ادارة التصعيد بضربة والسيناريو الثانى تكون بداية لحرب إقليمية شاملة يتسع نطاقها دوليا وإقليميا.