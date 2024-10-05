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بزيادة تصل إلى 2751.5 جنيه للطن، ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20666.5 جنيه للطن، بارتفاع 454.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 14 ألف جنيه و24 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 12664 جنيهًا للطن، بارتفاع 2496 جنيهًا في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 17250 جنيهًا للطن، بارتفاع 1963.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 16 ألف جنيه و18500 جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21333.5 جنيه للطن، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 15 ألف جنيه و24 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 13200 جنيه للطن، بارتفاع 2751.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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تراجع طن اليوريا العادي 893 جنيهًا، ننشر أحدث أسعار الأسمدة بالأسواق

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تباين أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم الأربعاء 2-10-2024

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