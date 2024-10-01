تموين الشرقية: ضبط 22 طن خامات لتصنيع الأسمدة مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية حملة مكبرة بمركز أبوحماد ضمت المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية والمهندس عبداللطيف النجار وأحمد عبد العزيز وآخرين، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

ضبط محل اعلاف والتحفظ على مابه من اعلاف

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ١٦٨٠٩ جنح أبوحماد لضبط محل أعلاف وتم التحفظ على ٧٥٠ كجم ذرة مجهول المصدر.

المحضر رقم 16808 جنح أبو حماد

وكذلك تحرير المحضر رقم ١٦٨٠٨جنح أبوحماد ضد صاحب مستودع بوتاجاز لممارسة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على (١٩) إسطوانة بوتاجاز منزلية.

ضبط أسمدة وجهولة المصدر والتحفظ على كلوريد الكالسيوم

تحرير المحضر رقم ١٦٨٠٧ جنح أبو حماد ضد صاحب مصنع أسمدة مجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٠ طن كلوريد كالسيوم و500 كجم نشا و300 كجم كبريت قابل للبلل و395 كجم سلفات صوديوم و٣٠٠ كجم ستريك اسيد، بإجمالي كمية قدرها 22 طن وخامات تصنيع الأسمدة و ١٩ أسطوانة بوتاجاز منزلية.

المهندس محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لوكيل وزارة التموين بضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن لضبط السوق ومنع المخالفات التموينية.

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