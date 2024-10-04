ورشة عمل حول تعبئة الموارد ومشاركة القطاع الخاص بجامعة بنها

شاركت كلية التربية جامعة بنها بورشة عمل حول تعبئة الموارد وإشراك القطاع الخاص التي نظمتها مبادرة “تميز المعلم” الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشارك فيها كليات التربية من جامعات الفيوم والسادات والإسكندرية وبورسعيد ودمياط وسوهاج وجنوب الوادي وكذلك كلية البنات بجامعة عين شمس.

مبادرة تميز المعلم بجامعة بنها

وشارك من جامعة بنها الدكتور مجدى محمد الشحات، عميد الكلية، والدكتورة منى زعزع وكيلة كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الورشة تم تعريف المشاركين بمفهوم تعبئة الموارد، وتحديد الأنواع المختلفة من الموارد ومن ثم موارد كليات التربية، وكيفية خلق شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات وأي شركاء اخرين، بحيث تكون ناجحة ومفيدة لكلا الطرفين.



حاضر خلال الورشة كل من الدكتور كريم الطحاوي، مستشار في التربية والتعليم ممثلا عن المدارس الخاصة والدولية في مصر، علا لطفي، مدير العلاقات الخارجية والاتصالات بشركة القناة للسكر، أريج حجازي، مدير التعليم والمنح الدراسية بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك لتحليل عقلية قطاع الأعمال، والإلمام بتقنيات التواصل اللازمة لإنشاء شراكات مستقبلية ومن ثم الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

كما أعد المشاركون "خطة تعبئة الموارد" ورسم خريطة للقطاع الخاص.