الخميس 03 أكتوبر 2024
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جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بمركز شباب كفر عابد بطوخ

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

نظمت جامعة بنها قوافل توعوية وتثقيفية مركز شباب كفر عابد بطوخ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

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جامعة بنها تنظم ندوة تثقيفية عن حب الوطن
جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور وليد الفرماوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
ونظمت كلية التربية بإشراف الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، والدكتور مني زعزع وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تثقيفية عن "حب الوطن وواجبنا نحو النهوض به" وشارك فيها الدكتور رضا هاشم أستاذ أصول التربية.

كما نظمت كلية التجارة بإشراف الدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ندوات توعوية تناولت "التحفيز وتطوير الذات والمهارات المطلوبة لسوق العمل"، مرتكزة على محاور ثلاثة هى التحفيز وتطوير الذات والمهارات المطلوبة لسوق العمل، كما تناولت "دور التعليم فى تحقيق نهضة تنموية" مرتكزة علي محاور دور التعليم فى بناء الإنسان، والتعليم الجيد والإنسان الفاعل فى عملية التنمية، وشارك فيها الدكتور باهى يسن مدرس الاقتصاد، والدكتور إبراهيم عبد المنعم المدرس المساعد بقسم المحاسبة بالكلية.

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الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور محمد أيمن عاشور الشباب والرياضة بالقليوبية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

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